Предмет создающий счастье.

Счастье - это заниматься любимым делом в компании единомышленников. Хорошая компания и чувственные удовольствия являются фундаментальными аспектами философии жизни AHOS.

AHOS - как современная костровая чаша – приглашает вновь и вновь окунуться в атмосферу тепла и гостеприимной обстановки, независимо от сезона. Тепло огня, красота языков пламени вырывающихся из-под раскаленной поверхности для жарки - не могут оставить равнодушным.

Вдохновляющее тепло потрескивающего огня, в уютной компании друзей и гостей, с кульминацией вечера в виде создания кулинарных шедевров, определяет философию AHOS.

Что такое AHOS?

AHOS - это барбекю на дровах. Сочетая в себе кулинарные возможности классического барбекю, он значительно расширяет их благодаря уникальной поверхности для жарки.

AHOS - это костровая чаша. Большая чаша позволяет вместить большое количество дров и обеспечивает отличную теплоотдачу, не позволяя замерзнуть даже в самую холодную погоду.

AHOS - это многофункциональный мангал. Установите насадку для укладки шампуров, и барбекю получит функции классического мангала.

AHOS - это очаг для котелка. Благодаря переходным кольцам (AHOS KETTLE) на поверхность для жарки можно удобно поставить котелок или казан.

AHOS - это дизайнерский арт-объект. Безупречные пропорции, прямые линии и простые геометрические формы мгновенно обращают на себя внимание, заставляют обернуться, подойти ближе, любоваться с разных ракурсов. Разожгите очаг и AHOS мгновенно станет центром притяжения любого пространства.