Наша продукция
Гриль мангал AHOS SPHERE
Гриль мангал AHOS BOX
Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600
Гриль мангал AHOS PRO
Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW
Гриль мангал AHOS ORIGINAL
Идея AHOS
Предмет создающий счастье.
Счастье - это заниматься любимым делом в компании единомышленников. Хорошая компания и чувственные удовольствия являются фундаментальными аспектами философии жизни AHOS.
AHOS - как современная костровая чаша – приглашает вновь и вновь окунуться в атмосферу тепла и гостеприимной обстановки, независимо от сезона. Тепло огня, красота языков пламени вырывающихся из-под раскаленной поверхности для жарки - не могут оставить равнодушным.
Вдохновляющее тепло потрескивающего огня, в уютной компании друзей и гостей, с кульминацией вечера в виде создания кулинарных шедевров, определяет философию AHOS.
Что такое AHOS?
AHOS - это барбекю на дровах. Сочетая в себе кулинарные возможности классического барбекю, он значительно расширяет их благодаря уникальной поверхности для жарки.
AHOS - это костровая чаша. Большая чаша позволяет вместить большое количество дров и обеспечивает отличную теплоотдачу, не позволяя замерзнуть даже в самую холодную погоду.
AHOS - это многофункциональный мангал. Установите насадку для укладки шампуров, и барбекю получит функции классического мангала.
AHOS - это очаг для котелка. Благодаря переходным кольцам (AHOS KETTLE) на поверхность для жарки можно удобно поставить котелок или казан.
AHOS - это дизайнерский арт-объект. Безупречные пропорции, прямые линии и простые геометрические формы мгновенно обращают на себя внимание, заставляют обернуться, подойти ближе, любоваться с разных ракурсов. Разожгите очаг и AHOS мгновенно станет центром притяжения любого пространства.
Рецепты
Мангалы AHOS формируют пространство вашего сада постоянно обращаясь к нему, призывая вас подойти ближе, потрогать, использовать, любоваться. Хотите купить наш мангал?