Наша продукция

Мангалы гриль AHOS формируют пространство вашего сада постоянно обращаясь к нему, призывая вас подойти ближе, потрогать, использовать, любоваться. Гриль AHOS это совершенно новый подход к привычному приготовлению еды на свежем воздухе.

Идея AHOS

Предмет создающий счастье.

Счастье - это заниматься любимым делом в компании единомышленников. Хорошая компания и чувственные удовольствия являются фундаментальными аспектами философии жизни AHOS.

AHOS - как современная костровая чаша – приглашает вновь и вновь окунуться в атмосферу тепла и гостеприимной обстановки, независимо от сезона. Тепло огня, красота языков пламени вырывающихся из-под раскаленной поверхности для жарки - не могут оставить равнодушным.

Вдохновляющее тепло потрескивающего огня, в уютной компании друзей и гостей, с кульминацией вечера в виде создания кулинарных шедевров, определяет философию AHOS.

Что такое AHOS?

AHOS - это барбекю на дровах. Сочетая в себе кулинарные возможности классического барбекю, он значительно расширяет их благодаря уникальной поверхности для жарки. 

AHOS - это костровая чаша. Большая чаша позволяет вместить большое количество дров и обеспечивает отличную теплоотдачу, не позволяя замерзнуть даже в самую холодную погоду.

AHOS - это многофункциональный мангал. Установите насадку для укладки шампуров, и барбекю получит функции классического мангала.

AHOS - это очаг для котелка. Благодаря переходным кольцам (AHOS KETTLE) на поверхность для жарки можно удобно поставить котелок или казан.

AHOS - это дизайнерский арт-объект. Безупречные пропорции, прямые линии и простые геометрические формы мгновенно обращают на себя внимание, заставляют обернуться, подойти ближе, любоваться с разных ракурсов. Разожгите очаг и AHOS мгновенно станет центром притяжения любого пространства.

Видеогалерея

Рецепты

Мангалы AHOS формируют пространство вашего сада постоянно обращаясь к нему, призывая вас подойти ближе, потрогать, использовать, любоваться. Хотите купить наш мангал?

Кальмары гриль

Кальмары гриль

Делимся простым рецептом этого низкокалорийного моллюска, богатого, в частности, калием, фосфором, селеном и йодом, приготовленного на натуральных древесных углях на круглом мангале AHOS.
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Лангустины гриль с чесноком

Лангустины гриль с чесноком

Если надоели под пиво всевозможные мюнхенские и баварские колбаски, Ahos предлагает свой фирменный простой и быстрый рецепт сочных лангустинов, приготовленных на круглом гриле.
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Как приготовить шашлык в лаваше на мангале

Как приготовить шашлык в лаваше на мангале

Шашлык — хорошо знакомое всем блюдо, которым трудно удивить друзей и знакомых. Если хочется чего необычного, предлагаем нетрадиционный вариант шашлыка — в лаваше.
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Как приготовить кебаб на мангале — секреты и рецепт

Как приготовить кебаб на мангале — секреты и рецепт

Надоели традиционные шашлыки? Уже успели купить мангал, но не знаете чем удивить друзей и гостей? Предлагаем приготовить люля-кебаб — это традиционное блюдо грузинской кухни пользуется спросом не только в ресторанах и кафе, но и прекрасно расходится на пикниках.
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Яйца на мангале AHOS

Яйца на мангале AHOS

Яйца — это простой, быстрый и достаточно питательный завтрак, который любят все. А завтрак, приготовленный на гриле AHOS под открытым небом — это особенное удовольствие!
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Стейк ти-бон на барбекю-гриле

Стейк ти-бон на барбекю-гриле

Приготовление стейка ти-бон на гриле AHOS
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ЛОСОСЬ НА МАНГАЛЕ

ЛОСОСЬ НА МАНГАЛЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТЕЙКА ЛОСОСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ЖАРКИ AHOS
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Стейк с соусом горгонзола на мангале AHOS

Стейк с соусом горгонзола на мангале AHOS

Благодаря пикантной остринке, присущей сыру горгонзола, вкус стейка станет значительно интереснее.
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Мангалы AHOS формируют пространство вашего сада постоянно обращаясь к нему, призывая вас подойти ближе, потрогать, использовать, любоваться. Хотите купить наш мангал?